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وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول الملتقى الأدبى الثانى للجامعات

الثلاثاء، 05 مارس 2019 01:02 م
وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول الملتقى الأدبى الثانى للجامعات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى
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استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا  مقدما من الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى حول الملتقى الأدبى الثانى للجامعات الذى نظمته الجامعة، خلال الفترة 2 إلى 5 فبراير، بالتعاون مع بيت الشعر بمحافظة الأقصر، وبمشاركة جامعات الإسكندرية، وعين شمس،والمنوفية، وقناة السويس، وجنوب الوادى، وسوهاج، وجامعة سيناء بالإضافة إلى وزارة التعليم العالى.
 
وأشار التقرير إلى أن  فعاليات المؤتمر شملت عدة ورش نقدية فى مجالات الشعر والقصة القصيرة والرواية والتأليف المسرحى، فضلًا عن تنظيم أمسيات شعرية لطلاب الجامعات.
 
وناقش المؤتمر إنشاء نوادى أدبية بالجامعات لاكتشاف المواهب الطلابية ورعايتها، وإصدار مجلة أدبية بكل جامعة لنشر إبداعات الطلاب، وتجميع الأعمال الإبداعية للطلاب ونشرها، والإعلان عن مسابقات أدبية على مستوى الجامعات العربية من خلال المجلس العربى للأنشطة الطلابية التابع لاتحاد الجامعات العربية.
 
كما تناول المؤتمر إبداعات الطلاب الأدبية وخاصة المجلات الأدبية، وحث النقاد العرب على تناولها بالنقد وتدريس الجيد منها ضمن المقررات الدراسية بالمدارس والجامعات.

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التعليم العالي

الملتقى الأدبى

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جامعة جنوب الوادى




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