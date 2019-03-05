نيويورك تايمز: تركيا تعانى ركود اقتصادى وأردوغان يلقى باللوم على المؤامرات

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن تركيا تعانى حالة ركود اقتصادى كبيرة وسط تراجع ثقة المستثمرين وأزمة ائتمان وزيادة عمليات الإفلاس.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، فى تقرير الثلاثاء، بشأن محاولات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تخفيف ما تواجهه حكومته من اقتصاد سيئ مع استمرار معاناة الأتراك، إلى تضاعف معدل البطالة والتضخم، جنبا إلى جنب مع ارتفاع الأسعار، وخاصة فى أسواق الخضار، مما أصبح هاجسا وطنيا.

وقالت إن الأزمة الاقتصادية الآخذة فى الاتساع تمثل حاليا لحزب العدالة والتنمية الحاكم، واحدة من أصعب التحديات لقاعدة دعمه الهامة فى البلدات والمدن الصغيرة مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية.

ولفتت إلى أن أردوغان يلجأ حاليا لنفس التكتيكات التى اختبرها قبلا فى انتخابات سابقة حيث يلقى بلوم ارتفاع التكاليف على مؤامرات أجنبية ويهاجم الساسة المعارضين زاعما أنهم يقيمون بحملة وهمية حول المصاعب الاقتصادية.