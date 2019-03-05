نيكى ينزل عن ذروة 3 أشهر بفعل تراجع شركات الرقائق والآلات

رويترز

تراجع المؤشر نيكى اليابانى اليوم الثلاثاء مقتفيا أثر الخسائر فى سوق الأسهم الأمريكية وبعد أن قلصت بكين هدفها للنمو الاقتصادى مما ألقى بظلاله على الشركات التى لها انكشاف كبير على الصين.

وانخفضت أسهم مصنعى معدات الرقائق أيضا، حث نزل سهم طوكيو إلكترون 2.3% وأدفانتست 2.7%. وأغلق نيكى منخفضا 0.4% إلى 21726.28 نقطة، ليبتعد المؤشر القياسى عن أعلى مستوى فى نحو 3 أشهر المسجل أمس الاثنين.

المؤشر المرتفع 8.4% هذا العام سجل يوم الاثنين أعلى مستوياته خلال المعاملات منذ 13 ديسمبر. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5% إلى 1619.23 نقطة مع انخفاض جميع قطاعاته الفرعية الثلاثة والثلاثين عدا ثلاثة.

وخفضت الصين اليوم هدفها للنمو الاقتصادى هذا العام إلى ما بين 6 و6.5%، كما كان متوقعا، من حوالة 6.5% العام الماضى وسط تحديات متنامية مصدرها الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. وعرضت الصين محفزات جديدة شملت تخفيضات على الضرائب ورسوم الضمان الاجتماعى وزيادات فى استثمارات البنية التحتية والإقراض الموجه للشركات الصغيرة.

وتراجعت أسهم الشركات ذات الانكشاف الضخم على السوق الصينية بسبب بيع لجنى الأرباح بعد صعودها يوم الاثنين. وانخفضت أسهم ياسكاوا إلكتريك لأتمتة المصانع 1.5% بعد أن قفزت 5% فى اليوم السابق.

ونزل سهم فانوك لصناعة الروبوت 1.3% بعد أن صعد 3.5% يوم الاثنين. وانخفض سهم كوماتسو لصناعة معدات البناء 1.5%.