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نصف مليون تركى خضعوا للتحقيق على خلفية مزاعم محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016

الثلاثاء، 05 مارس 2019 02:02 م
نصف مليون تركى خضعوا للتحقيق على خلفية مزاعم محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
كتب : أحمد جمعة
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قالت وسائل إعلام تركية، إن نصف مليون تركى و650 شخصا خضعوا حتى مطلع 2019، للتحقيق على خلفية مزاعم الضلوع والمشاركة بمحاولة الانقلاب الفاشلة التى شهدتها تركيا فى يوليو 2016.

 

وأكدت وسائل إعلام تركية، الثلاثاء، نقلا عن إحصاءات وزارة العدل التركية حول التحقيقات التى تجريها بشأن المحاولة الانقلابية المزعومة أنه جرى اتخاذ إجراءات قانونية بحق ألفين و60 طفلا بزعم الانتماء لجماعة "فتح الله جولن" التى يتهمها أردوغان بتنفيذ الانقلاب الفاشل وهو ما ينفيه الرجل المقيم فى الولايات المتحدة.

 

ويواصل النظام التركى التحقيق والملاحقة القانونية بحق 259 ألف و99 شخصا، فى حين أن عدد المتهمين فى الدعاوى القضائية التى لا تزال قائمة بلغ 78 ألفا و544، بحسب وزارة العدل التركية.

 

ووفق الإحصائيات ذاتها، تضم السجون التركية 30 ألفا و679 شخصًا، يواجهون أو واجهوا جميعهم تهمة الانتماء لجماعة "جولن" التى صنفتها أنقرة "منظمة إرهابية".

 

وأدان القضاء التركى 18 ألف و679 متهما، بينما لا يزال الآخرون رهن الاعتقال على ذمة التحقيقات. والإحصائيات نفسها قالت إن 22 ألف شخص تمكنوا من الفرار أثناء التحقيق معهم أو ملاحقتهم بتهمة الانتماء للجماعة.

 

وفى مرحلة التحقيق، أصدرت السلطات التركية قرارات بإخضاع 77 ألف و355 شخصا للرقابة القضائية، بينهم 24 ألف و335 فى مرحلة التحقيق، و53 ألف و30 آخرين فى مرحلة الملاحقة.

 

ومنذ المحاولة الانقلابية المزعومة، يشن النظام التركى بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف، تحت ذريعة الاتصال بجماعة جولن.


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