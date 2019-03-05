نائب محافظ القاهرة: من 30 لـ40 حماما متنقلا ينتشرون بميادين العاصمة

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن نموذج الحمامات المتنقلة التى نفذتها محافظة القاهرة، مناسب ومن المقرر تعميمه على مستوى المحافظة لوضعه فى الميادين العامة خلال تنظيم بطولة الأمم الأفريقية.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ "اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم نشر من 30 لـ40 حماما متنقلا بميادين القاهرة العامة، لخدمة المارة والوفود المشاركة، مشيرا إلى أن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة عاين النموذج وأشاد به.

وأوضح اللواء أحمد فؤاد، أن النموذج عبارة عن كونتير يضم 4 حمامات للرجال والسيدات ومزودة بشاشة كبيرة لنقل المباريات، بالإضافة إلى خدمة تقديم المشروبات السريعة الساخنة والباردة.