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نائب رئيس بنك مصر: فخور بتكريم Business Today وتتويجها لمجهود 16 ألف زميل

الثلاثاء، 05 مارس 2019 11:16 م
نائب رئيس بنك مصر: فخور بتكريم Business Today وتتويجها لمجهود 16 ألف زميل حسام الدين عبد الوهاب نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر
كتب محسن البديوى
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أعرب حسام الدين عبد الوهاب نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وأحد المكرمين فى حفل Business Today، عن سعادته البالغة بالتكريم، قائلًا: "إنه شىء يدعو للفخر وتتويج لمجهود 16 ألف زميل له بالبنك، والتكريم ينضم لعدد من التكريمات التى حصل عليها البنك".

 

وقال خلال حواره مع خالد أبو بكر، عبر برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة"، إنه من الواضح وجود حراك اقتصادى من حجم التكريمات التى شهدها حفل Business Today، وخاصة الشركات والبنوك والمؤسسات المالية.

 

وأشاد  ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، مؤكدًا أنه "مصرى خالص"، معربًا عن أمله أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التحسن فى مؤشرات الأداء الاقتصادى، مع جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

 

وذكر أنه على مدار العامين الماضيين شهدت مصر إصلاحًا اقتصاديًا مليئا بالتحديات، حتى شعر الناس مؤخرًا بالنتائج الإيجابية لهذا الإصلاح، مشيرًا إلى أن الإصلاح ساهم فى استقرار أسعار الصرف، مضيفًا: "الدولار متوفر، وأحيانا عندنا مشكلة نتصرف فيه.. العرض بيكون أحيانًا أكبر من الطلب على الدولار".

 

وأضاف أن الإجراءات الماضية هى الأصعب، والآن مصر فى مرحلة جنى الثمار، مشيدًا بجهود الدولة والإرادة السياسية للنهوض بالاقتصاد والتنمية، وخاصة فى ظل التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة.


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