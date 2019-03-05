ميناء دمياط يستقبل 9 سفن متنوعة خلال24 ساعة الماضية

دمياط معتز الشربينى

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات، و6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة.

وأشار بيان للمركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة، بالإضافة إلى 20 سفينة بالمخطاف الخارجي، فى انتظار إتمام إجراءات الدخول، كما غادر عدد 670 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 37341 من البضائع العامة، منها عدد 132 سيارة نقل محملة بـ 7055 طن قمح .

وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 115844 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 10099 طنا .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة، 3500 طن فوسفات، و45186 طن يوريا، و4400 طن رمل، و950 طن داى أمونيوم، و619 طن نترات أمونيوم، و4400 طن مولاس، و600 طن مخلفات علف .

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات، 712 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 1009 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3148 حاوية مكافئة .

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة، 20712 طن حديد، و18001 طن خردة، و 17201 طن قمح، و671 طن خشب زان، و11700 طن ذرة، و5800 طن أرز .