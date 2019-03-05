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"مياه القليوبية": 25 سيارة وشفاط فى الشوارع لرفع تراكمات مياه الأمطار

الثلاثاء، 05 مارس 2019 09:44 ص
"مياه القليوبية": 25 سيارة وشفاط فى الشوارع لرفع تراكمات مياه الأمطار مياه الأمطار
القليوبية إبراهيم سالم
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أكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أنه تم الدفع بـ25 سيارة وشفاط للتعامل مع مياه الأمطار التى هطلت فى بعض المناطق داخل المحافظة مساء أمس الاثنين وحتى صباح اليوم الثلاثاء، وخاصة بمدن كفر شكر وبنها وشبرا الخيمة وطوخ.

وأضاف "مجاهد"، أن الشركة فى حالة استعداد قصوى طوال فصل الشتاء لمواجهة هطول أى أمطار على شوارع المحافظة، مؤكدا أن هناك خطة لدى الشركة بالتنسيق مع المحافظة والأحياء للدفع بسيارات شفط فى أماكن تجمعات مياه الأمطار، وكذلك مطالع ومنازل الكبارى لتجنب تعطل حركة المرور.

وأشار رئيس مياه القليوبية، إلى أن الشركة أجرت خلال الأيام الماضية عددا من المناورات والتجارب للتأكد من جاهزية بالوعات الأمطار والصرف لاستقبال أى كميات مياه.

واستطرد، أنه يتم عمل صيانة دورية لبلاعات الصرف الصحى لاستيعاب مياه الأمطار، إلى جانب استمرار عمل غرفة العمليات والطوارئ بالشركة على مدار 24 ساعة لتلقى بلاغات المواطنين للأماكن المتضررة من آثار الأمطار والتعامل الفورى معها.


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