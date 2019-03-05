"مياه الأقصر": إنهاء محطة معالجة صرف الزينية منتصف العام بـ300 مليون جنيه

الأقصر – أحمد مرعى

صرح العميد مهندس يحيى أبوزيد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه يجرى العمل على قدم وساق فى محطة معالجة الصرف الصحى بمدينة الزينية لخدمة أكثر من 100 ألف مواطن، وبتكلفة إجمالية حوالى 300 مليون جنيه بطاقة 23 ألف متر مكعب، وذلك تمهيداً لافتتاحها قبل منتصف العام الجارى.

وأضاف رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر لـ"اليوم السابع"، أن محطة معالجة الصرف الصحى بالزينية ستخدم الزينية قبلى وعدد 7 قرى وتمتد خدمتها إلى منطقة الكرنك، ويجرى حالياً استكمال أعمال التوريد والتركيب للمهمات الكهروميكانيكية وبدء تجارب التشغيل بنهاية العام الحالى، مؤكداً على قيام الشركة المنفذة للمشروع بمضاعفة معدلات التنفيذ، وذلك بتواجد أطقم العمالة على مدار 24 فى اليوم للالتزام بإنهاء الأعمال طبقاً للبرنامج الزمنى المقرر.