موجز 1.. غيوم وتوقعات بسقوط أمطار غزيرة بالقاهرة والمحافظات

نشر اليوم السابع عددا من الأخبار والتقارير المهمة على مدار الساعات الماضية، أبرزها توقعات خبراء الأرصاد الجوية، بأن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار،واستمرار فرص سقوط الأمطار اليوم لتكون رعدية وغزيرة أحيانًا بعد هطولها على معظم محافظات مصر ،كما أبرز خبرا عن رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، إلغاء بطولة كأس مصر بداعى ضيق الوقت لإفساح المجال من أجل إنهاء مسابقة الدورى.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار مصر والعالم :

الطقس الآن.. غيوم وتوقعات بسقوط أمطار غزيرة بالقاهرة والمحافظات

الطقس الآن كما تؤكده توقعات خبراء الأرصاد الجوية، يشهد حالة من عدم الاستقرار، حيث شهدت معظم محافظات مصر سقوط أمطار على كافة الانحاء امتدت إلى القاهرة والجيزة وسط توقعات باستمرار فرص سقوط الأمطار اليوم لتكون رعدية وغزيرة أحيانًا.

"المرور" تدفع بـ20 سيارة لشفط مياه الأمطار بمطالع ومنازل الكبارى

استعانت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة بـ20 سيارة، لشفط تراكمات مياه الأمطار المتواجدة بمنازل ومطالع الكبارى وداخل الأنفاق، مما تسبب فى تباطؤ حركة السيارات بمحاور وميادين المحافظتين.

اتحاد الكرة يرفض إلغاء مسابقة كأس مصر بسبب تأخر انتهاء الدورى

رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، إلغاء بطولة كأس مصر بداعى ضيق الوقت ورغبة البعض فى إلغاء الكأس لإفساح المجال من أجل إنهاء مسابقة الدورى وخوض أكثر من جولة قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر.

الأرصاد: غدا أمطار على سيناء والبحر الأحمر.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غداً الأربعاء، طقس معتدل شمالا مائل للدفء جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد..

مصرع 6 أشخاص وإصابة 34 فى تصادم سيارة نقل بـ3 سيارات ميكروباص بالبحيرة

لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 34 آخرون فى حادث تصادم سيارة نقل بمقطورة بـ3 سيارات ميكروباص على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالقرب من قرية معمل القزاز بكفر الدوار.

انتظام حركة المترو بعد تعطلها بسبب حدوث شورت كهربائى بين محطتى المرج

أعلن أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمى باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، انتظام حركة مترو الأنفاق بالخط الأول من حلوان للمرج الجديدة، بعد توقف الحركة فى المسافة بين محطتى المرج الجديدة والقديمة، لمدة نصف ساعة، نتيجة حدوث شورت كهربائى فى منطقة التشغيل التجريبى بين المحطتين.

طوارئ فى غرف إدارات المرور للتعامل مع الأزمات الناتجة عن هطول الأمطار

بدأت اليوم الثلاثاء، عمل غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور، استعدادا لسقوط أى أمطار مرة أخرى أو تلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة مع سحب تراكمات مياه الأمطار من مطالع ومنازل الكبارى.

توالى صفعات ترامب ضد أردوغان..أمريكا تنهى المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا

قال مكتب الممثل التجارى الأمريكى اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة تنوى إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا بموجب برنامج سمح لبعض الصادرات بدخول الولايات المتحدة دون رسوم جمركية.

جهاز تنمية المشروعات يحصل على جائزة البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة

حققت مصرُ إنجازاً دولياً جديداً، حيث أعلن البرنامج الانمائي للأمم المتحدة عن فوز مصر بمكانة رفيعة فى مجال المساواة بين الجنسين فى المؤسسات العامة، والذى جاء فى إطار المجهودات التى بذلها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لمجلس الوزراء فى هذا المجال، واستحق بها جائزة " خاتم المساواة بين الجنسين ".

المرور: نراقب كافة الطرق.. وجاهزون للتعامل مع أى معوقات بسبب الأمطار

قالت اﻹدارة العامة للمرور، أنه يتم متابعة الحالة الجوية و تقلبات و عدم استقرار الطقس، وأن الطرق لم تتأثر بسقوط اﻷمطار، ويتم رصد أى معوقات مرورية على الطرق، حيث سيتم التعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية، وسيارات اﻹغاثة على كافة الطرق.

دار الإفتاء تنشر دعاء "نزول المطر" على صفحتها الرسمية

نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" دعاء نزول المطر، الذى جاء فى نصه: ( اللهم كما غسلت الأرض بالمطر، اغسل ذنوبنا بعفوك وغفرانك، واغسل قلوبنا من كل هم وضيق، اللهم صيبا نافعا ).

إصابة عشرات الفلسطينيين باختناقات حادة فى مواجهات مع الاحتلال بالقدس

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين باختناقات حادة، نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلى للقنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة بكثافة وبصورة عشوائية، على منازل المواطنين فى مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة.

التموين توقع عقد إنشاء منطقة لوجستية تجارية بالصعيد بقيمة 2 مليار جنيه

شهد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع عقد إنشاء أول منطقة لوجستية تجارية بمحافظات الصعيد، على أن يتم الانتهاء منها خلال 3 سنوات، وذلك تحت شعار"معا لتطوير صعيد مصر".

تعرف على نتائج الاجتماع المشترك لمجلسى وزراء الداخلية والعدل العرب بتونس

مرة أخرى يخطو مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب، خطوة متقدمة على درب تنسيقهما المستمر لتعزيز التعاون الأمنى والقضائى العربى، وذلك من خلال النتائج البناءة التى أسفر عنها اجتماعهما المشترك الذى انعقد بتونس تحت رعاية الرئيس محمد الباجي قايد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية.