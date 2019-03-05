مواطن يتبرع بفدان و7 قراريط بإسنا لصالح جامعة جنوب الوادى جنوبى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

صرح محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه تمت معاينة وتسليم قطعة أرض على طريق مصر أسوان الزراعى، وذلك لتسليمها لجامعة جنوب الوادى، وذلك بمرافقة الدكتور جمال أمين عام جامعة جنوب الوادى فرع الأقصر، واللجنة المشكلة من هيئة المساحة وهندسة الرى وهيئة الطرق.

وأضاف رئيس مدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أنه قامت اللجنة المشكلة بمعاينة قطعة أرض متبرع بها من أحد المواطنين كـ"هبة" دون مقابل لصالح جامعة جنوب الوادى بمساحة فدان و7 قراريط بحوض الحوزة رقم 9 ضمن القطعة 60 بقرية زرنيخ التابعة لمجلس قروى الحلة على الطريق السريع مصر أسوان، وتم معاينة القطعة ورفعها مساحيا من اللجنة وعمل محضر لعرضه على المكتب الاستشارى ومجلس الجامعة للموافقة على إنشاء كلية نظرية تابعة لجامعة جنوب الوادى، وتم معاينة مساحة أرض بقرية الكلابية أملاك دولة قريبة من المرافق، وذلك لعرضها على مجلس الجامعة، ووضعها فى الخطة المستقبلية لجامعة جنوب الوادى ودراسة مدى إمكانية إنشاء فرع لكليات جنوب الوادى.

وأعرب رئيس المركز خلال لقائه بالمتبرعين بقطعة الأرض، عن شكره وتقديره لهم وعلى عمل الخير الذى يعكس وعى المواطنين وحرصهم على المشاركة الفعالة، مشيراً إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا لن تتوانى عن توفير الدعم الكامل والمستمر وستقوم بتذليل كافة الصعاب والعقبات لإتمام أى عمل من شأنه خدمة المواطنين والعمل على راحتهم.