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مقتل مسلحين إثنين فى اشتباكات مع قوات الأمن الهندية بكشمير

الثلاثاء، 05 مارس 2019 09:00 ص
مقتل مسلحين إثنين فى اشتباكات مع قوات الأمن الهندية بكشمير قوات الأمن الهندية
أ ش أ
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أفادت تقارير إعلامية فى الهند اليوم الثلاثاء بمقتل مسلحين إثنين جراء اشتباكات عنيفة اندلعت مع قوات الأمن فى مدينة "بولواما" بولاية "جامو وكشمير".
وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية أن الاشتباكات بين الجانبين مازالت مستمرة، مشيرة إلى أنها بدأت عندما وردت للشرطة معلومات تفيد بوجود مسلحين مختبئين فى أحد المنازل ببلدة "ترال". وأضافت القناة الهندية أنه تم تعليق خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة فى بلدة "ترال".
كان التوتر قد تصاعد بين الهند وباكستان عقب تفجير انتحارى شهده إقليم "كشمير" المتنازع عليه فى 14 فبراير الماضى وأسفر عن مقتل 40 من قوات الأمن الهندية على أيدى جماعة متشددة تتمركز فى باكستان .. وألقت نيودلهى باللوم على إسلام آباد والتى نفت أى دور لها فى الهجوم.
يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".


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