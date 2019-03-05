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الثلاثاء، 05 مارس 2019 05:10 ص
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مصرع وإصابة 70 من ميليشيا الحوثى بينهم قيادى فى جبهة رازح غرب محافظة صعدة

الثلاثاء، 05 مارس 2019 05:00 ص
مصرع وإصابة 70 من ميليشيا الحوثى بينهم قيادى فى جبهة رازح غرب محافظة صعدة اليمن
وكالات الأنباء
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سقط 70 من عناصر ميليشا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران بينهم قيادى فى هجوم للجيش الوطنى اليمنى خلال اليومين الماضيين، فى جبهة رازح بمحافظة صعدة، شمال اليمن.

ونقل موقع تابع لوزارة الدفاع اليمنية عن قائد محور رازح العميد صالح المجيدى قوله: إن القيادى فى ميليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران المدعو أحمد حسين عثمان، لقى مصرعه، فيما سقط 70 عنصرًا من ميليشيا الحوثى بين قتيل وجريح منذ يوم الجمعة الماضي.

وأضاف العميد المجيدى أن العملية العسكرية مستمرة حتى تحرير آخر معقل للميليشيا الانقلابية فى مديرية رازح، مؤكدًا تحرير قوات الجيش اليمنى لعدد من القرى والتباب التى كانت تتمركز فيها الميليشيا المدعومة من إيران فى محور رازح.

وأشار الموقع إلى أن قوات الجيش الوطنى اليمنى تواصل تقدمها فى عدد من المحاور فى محافظة صعدة، تنفيذًا لعملية عسكرية واسعة أطلقتها مؤخرًا.

 


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