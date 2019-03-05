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مصرع شخص نتيجة صعق كهربائى بسب الأمطار بالشرقية

الثلاثاء، 05 مارس 2019 02:41 م
مصرع شخص نتيجة صعق كهربائى بسب الأمطار بالشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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لقي شخص في العقد الخامس من العمر مصرعه، اليوم الثلاثاء، نتيجة صعق كهربائي من عامود إنارة بقرية كفر ميت بشار مركز منيا القمح، وتم إخطار نيابة منيا القمح، بالواقعة برئاسة محمد المراكبى، رئيس النيابة.
 
وتلقي اللوء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة منيا القمح، بوفاة "عبد اللطيف شحتة عبد اللطيف" مزاع مقيم كفر ميت بشار، نتيجة صعق كهربائي من عامود إنارة بسبب سقوط الأمطار، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.
 
 
 

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