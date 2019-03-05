video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 مارس 2019 12:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مدير "DHL مصر" يتحدث عن تكريمه بـBusiness Today ويشيد بمناخ الاستثمار فى مصر

الثلاثاء، 05 مارس 2019 11:18 م
مدير "DHL مصر" يتحدث عن تكريمه بـBusiness Today ويشيد بمناخ الاستثمار فى مصر أحمد الفنجرى المدير العام لـ DHL الألمانية فى مصر
كتب محسن البديوى
إضافة تعليق

أعرب أحمد الفنجرى، المدير العام لـ DHL الألمانية فى مصر، وأحد المكرمين فى حفل Business Today، عن سعادته بالتكريم، مضيفًا أن الشركة استثمرت ما يقرب من 500 مليون جنيه، كما تم إنشاء مركز لوجيستى على أعلى تكنولوجيا ويماثل نظره الموجود فى ألمانيا، مؤكدًا أن الشركة تستهدف المساهمة فى تنمية الاقتصاد المصرى.

وأكد خلال حواره مع خالد أبو بكر، عبر برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة" أن الشركة متواجدة بقوة فى مصر، وخاصة فى ظل التقدير والتشجع من قبل الحكومة المصرية، مضيفًا أن الشركة تضم 400 موظف يعملون بمصر، وعلى مستوى عالٍ من التدريبات والحرفية.

 

وأضاف أن مصر  تشهد تطور ونمو يتحرك بوتيرة سريعة، موضحًا ان الشركة على ثقة بالأوضاع ومجالات التطور فى مصر، وهناك تفكير أن تكون مصر مركز توزيع للمنطقة كلها. وأشار إلى أن الشركة تعمل على تنمية الاقتصاد المصرى قدر الإمكان، مضيفًا :" لا يوجد صعوبة فى التواصل مع الوزارات،  ونرى أن الأبواب كلها تفتح أمامنا، وقمنا بزيارة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والاجتماعات كانت مثمرة وتناولت التطوير".

 

وأشاد بمناخ الاستثمار فى مصر، موضحا أن هناك رغبة لدى الحكومة والقيادات على تحسين مناخ الاستثمار،  ومساعدة الشركات الخاصة لأن ذلك نجاح للبلد، وهناك تواصل مستمر بين الشركات والحكومة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"ON E" تحتفى باحتفالية bt 100 لتكريم مائة شركة وشخصية اقتصادية.. فيديو

اتصالات مصر تحتفى بتكريم BT 100.. وتؤكد: التكريم دليل لريادة الشركة

مدير DHL

Business Today

خالد ابو بكر

الحياه اليوم

الاستثمار




لا تفوتك
"الأعلى للإعلام" ينذر المواقع المتورطة فى نشر أخبار كاذبة حول تعيين وزير جديد للنقل

"الأعلى للإعلام" ينذر المواقع المتورطة فى نشر أخبار كاذبة حول تعيين وزير جديد للنقل

صور.. رعد وبرق ومطر.. طقس متقلب يضرب القاهرة والمحافظات.. استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم.. الأرصاد تطمئن المواطنين: تنحسر على السواحل الشمالية الشرقية من الغد.. وتكشف: طقس "الويك إند" مستقر

صور.. رعد وبرق ومطر.. طقس متقلب يضرب القاهرة والمحافظات.. استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم.. الأرصاد تطمئن المواطنين: تنحسر على السواحل الشمالية الشرقية من الغد.. وتكشف: طقس "الويك إند" مستقر

التعليم تعلن توفير نماذج استرشادية لبوكليت الثانوية العامة خلال أيام.. وتؤكد: هدفها تدريب الطلاب على الاختبارات.. وتطمئن المتقدمين للامتحان: لا يوجد تغيير فى شكل الأسئلة.. وتشدد على سرعة انتهاء كتابة الاستمارات

التعليم تعلن توفير نماذج استرشادية لبوكليت الثانوية العامة خلال أيام.. وتؤكد: هدفها تدريب الطلاب على الاختبارات.. وتطمئن المتقدمين للامتحان: لا يوجد تغيير فى شكل الأسئلة.. وتشدد على سرعة انتهاء كتابة الاستمارات

ريال مدريد يخشى نكسة جديدة ضد أياكس فى دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يخشى نكسة جديدة ضد أياكس فى دوري أبطال أوروبا

عشان نحمى أبناءنا.. 5 علامات تدل على تبنى ابنك أفكارا متطرفة

عشان نحمى أبناءنا.. 5 علامات تدل على تبنى ابنك أفكارا متطرفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة