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محافظ شمال سيناء يدعو المواطنين لعدم الإنسياق وراء الشائعات: أخطر من الإرهاب

الثلاثاء، 05 مارس 2019 10:54 ص
محافظ شمال سيناء يدعو المواطنين لعدم الإنسياق وراء الشائعات: أخطر من الإرهاب اللواء عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين
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حذر اللواء عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، من خطورة تداول الإشاعات.

وقال محافظ شمال سيناء فى بيان له أعلنته المحافظة اليوم، إن الشائعات أخطر على الوطن من حرب الإرهاب، ومواجهة الأعداء، ويجب على المجتمع ألا يصدق أو يردد مايتلقفه من أخبار دون التأكد من مصداقيتها، وأن ترديد الإشاعات يعد خيانة للدين والوطن.

وجاء فى بيان له، إنه تلاحظ انتشار الشائعات المختلفة على صفحات التواصل الإجتماعى مثل إغلاق العريش ومنع الدخول والخروج، وعدم توفر السلع الغذائية وشائعات كثيرة تشمل مناحى الحياة، مما تسبب فى إحداث البلبلة والذعر والخوف بين المواطنين، وإن هذه الإشاعات ليس لها أساس من الصحة، وإنما يروجها أهل الشر وفئة ضالة تريد تحقيق مكاسب لبيع البضائع الراكدة طرفهم .

ودعا مواطنى شمال سيناء عدم الإنسياق والإلتفاف وراء الشائعات قبل التأكد من صحتها من خلال الموقع الرسمى للمحافظة، وهو الوحيد المخول له بالنشر.

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