محافظ بنى سويف يحيل معلمة فيزياء بباروط الثانوية للتحقيق

بنى سويف :هانى فتحى

قرر المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، إحالة "إحدى معلمات الفيزياء بمدرسة باروط الثانوية بنين"، للتحقيق على خلفية شكوى بعض طلاب المدرسة، من أنها تلفظت بألفاظ غير لائقة أثناء الحصة، وموجها بتشكيل لجنة من التربية والتعليم لمباشرة التحقيق في هذه الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بناء على ما سيسفر عنه التحقيق وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

وأكد المحافظ، على أهمية تحقيق الانضباط الأخلاقي والسلوكي لكافة عناصر المنظومة التعليمية من معلمين وطلاب وإداريين وعمال، وتحقيق الاحترام المتبادل بين جميع أطراف المنظومة، والعمل على زيادة وعي كل طرف بالواجبات المكلفة بها، والحقوق التي يوفرها له القانون، ومشددا على أنه لن يتهاون حيال أي تقصير أو خروج عن الآداب العامة، سواء من المعلمين أو الطلاب، والذى قد يؤثر على سير المنظومة التعليمية بالمحافظة.

ومن جانبها أفادت سهام يوسف وكيل مديرية التربية والتعليم، أنه جري تحقيق واسع في الواقعة تنفيذا لتوجيهات المحافظ، حيث جرى الاستفسار من الطلاب، والتحقيق مع معلمة الفيزياء ومدير المدرسة، الذين تم استبعادهما من العمل بالمدرسة، وذلك عن طريق لجنة تتكون من مدير إدارة التعليم الثانوي، وموجه عام علوم، وكبير باحثيين قانونيين، وموجه مالي وإداري، وتم إعداد تقرير مفصل عن نتائج التحقيق لإتخاذ الإجراءات المطلوبة والقانونية في مثل تلك الوقائع .