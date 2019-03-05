محافظ المنيا يفتتح وحدة مرور العدوة لخدمة المدينة و25 قرية

المنيا- فريق المحافظات

افتتح اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم، وحدة مرور العدوة بشارع جمال عبد الناصر بتكلفة مليون جنيه، لتقديم الخدمات المرورية واستخراج رخص القيادة وتراخيص السيارات للمواطنين من أبناء مدينة العدوة والقرى التابعة لها وتنظيم حركة السير داخل المدينة والوحدات القروية والتيسير على المواطنين .

رافق المحافظ خلال الافتتاح اللواء علاء الدجوى مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة واللواء محمد الخليصى مساعد وزير الداخلية لقطاع شمال الصعيد واللواء مجدى عامر مدير امن المنيا والعقيد أكرم على المستشار العسكرى للمحافظة والعميد عادل جلال مدير ادارة مرور المنيا وابراهيم نصير رئيس مركز العدوة واللواء ايهاب ذهنى رئيس مركز مغاغة وعدد من أعضاء البرلمان والقيادات الشعبية والتنفيذية.

تبلغ المساحة الإجمالية لوحدة المرور 2019 متر حيث تخدم ابناء مدينة العدوة و25 قرية تابعة لها، وتتكون من طابق يضم كافة الإدارات الخدمية ومساحة مخصصة لإجراء الاختبارات الخاصة باستخراج تراخيص السيارات، بالإضافة إلى إنها مزودة بمنظومة كاميرات مراقبة وخاصية النداء الرقمى وأماكن لانتظار المواطنين والسيارات.

يذكر أن، وحدة مرور العدوة تم تشغيلها بشكل جزئى، حيث بلغت القوى الترخيصية لها حتى الان 25 ألف و215 سيارة.



جولة محافظ المنيا بوحدة مرور العدوة بعد افتتاحها



جولة محافظ المنيا بوحدة مرور العدوة بعد افتتاحها



جولة محافظ المنيا بوحدة مرور العدوة بعد افتتاحها



جولة محافظ المنيا بوحدة مرور العدوة بعد افتتاحها