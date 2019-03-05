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محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة بحى شمال ويعاقب مسئولى امبابة

الثلاثاء، 05 مارس 2019 11:55 ص
محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة بحى شمال ويعاقب مسئولى امبابة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة مجازاة مشرفى النظافة التابعين للهيئة العامة للنظافة والتجميل وحى شمال الجيزة والمسئولين عن قطاعات النظافة بمنطقة أمبابة، بعد تفقد المحافظ صباح اليوم حالة النظافه بقطاعات الحى وملاحظتة وجود تدنى فى مستوى النظافة نتيجة تقصير المشرفين فى متابعة أعمال رفع المخلفات أولاً بأول والسماح بتراكمها.

وجاء قرار المحافظ كإنذار أول لمشرفى النظافة بحى شمال الجيزة واستمراراً للإجراءات التى يتم اتخاذها فى أطار تطوير كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة وضبطها بما يحقق مصلحة المواطن وينعكس على إحداث طفرة فى النظافة يلمسها المواطنون.

كما وجه المحافظ رئيس هيئة النظافة والتجميل بسرعه الدفع بعدد من الشركات للعمل فى منظومة الجمع السكنى بحى شمال الجيزة لرفع مستوى النظافة به مع مراقبة عمل تلك الشركات مراقبة دقيقة للتأكد من إحداثها النتائج الإيجابية على الشارع.

 وأكد المحافظ فى تصريحات له خلال الجوله انه سيعاود المرور مجدداً خلال الأسبوع الحالى على منظقة أمبابة لمتابعة حالة النظافة بها. 

وتفقد راشد حالة النظافة بشارع الوحدة والأقصر والقومية والصفطاوى وبشتيل وارض مطار أمبابة موجها برفع كفاءة النظافه بها وعدم السماح مجدداً بتراكم المخلفات وتثبيت ورديات للمرور الدورى اليومى ورفع اى بؤر للمخلفات وسط الكثافات السكانية.

وشهدت جوله المحافظ بحى شمال الجيزة تحرير محضر إشغال طريق لمؤسسة لتجارة الأخشاب تتعدى على حرم الطريق العام بالالواح الخشبية حيث تقرر فرض غرامة مالية مغلظة او اغلاقها فى حال رفض مالكها دفع الغرامة لعدم تكرار تعديها على نهر الطريق واستغلال الارصفه والطرق المخصصة للمشاه فى تخزين وتشوين البضائع.

 


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