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محافظ البحيرة يوجه بصرف 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى بحادث كفر الدوار

الثلاثاء، 05 مارس 2019 04:22 م
محافظ البحيرة يوجه بصرف 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى بحادث كفر الدوار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة – الامير نصرى
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وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، بصرف 10 ألاف جنيه لأسرة كل متوفى من التضامن الإجتماعى، وصرف مساعدات مالية عاجلة لكل المصابين.
 
وفى ذات السياق، قام اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، و  الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، يرافقهما المهندس حازم الأشموني السكرتير العام المساعد،  والدكتور  علاء عثمان وكيل وزارة الصحة، بزيارة المستشفى التعليمي بدمنهور، لتفقد مصابي الحادث، الذي وقع صباح اليوم علي الطريق الزراعي السريع بالقرب من معمل القزاز بكفر الدوار، والذي أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 37 آخرين بجروح وكسور متفرقه، تم نقل 14 منهم إلي مستشفى دمنهور التعليمي، و 23 إلي مستشفى كفر الدوار .
 
حيث قامت نائب المحافظ، بتفقد حالة المصابين بالمستشفى الشاملة بكفر الدوار، ثم توجهت لتفقد حالة المصابين بالمستشفى التعليمي بدمنهور، للاطمئنان علي تقديم الخدمة العلاجية لهم، وتوافر كافة المستلزمات الطبية وعمل الفحوصات والأشعة والتحاليل اللازمة لهم والاطمئنان علي استقرار حالتهم .
 
 
يذكر أن الحادث الذي وقع صباح اليوم، جراء تصادم سيارة نقل بمقطورة بـ4 سيارات ميكروباص، كان قد تسبب في تعطيل الحركة المرورية علي الطريق السريع، حيث قامت الأجهزة الأمنية وبتعليمات من اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، بسرعة إزالة آثار الحادث وفتح الطريق وتحقيق السيولة المرورية بعد توقف استمر لمدة 20 دقيقة.
 
 

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