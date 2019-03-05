لو بتفكر تحول عربيتك غاز.. أسمع الآراء من المسئولين للسائقين "فيديو"

يزايد الإقبال على استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل للسيارات، وقد شهدت الفترة الأخيرة ارتفاع معدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى فى الملاكى وخاصة بعد زيادة أسعار البنزين.

وأكد عدد من مالكي السيارات أن الغاز الطبيعى حافظ على السيارة ووفر لهم مبالغ مالية كبيرة مقارنة بسعر البنزين، مؤكدين أنه "فرق كبير بين السماء والأرض" خاصة فى السعر.

وساهمت الاكتشافات الجديدة، وزيادة الاحتياطي المصري من الغاز الطبيعي، لزيادة عدد السيارات المحولة للغاز الطبيعى، نظرا لما سيحققه ذلك من وفر للدولة، فضلا عن أهمية ذلك في تخفيض فاتورة الدعم الذي تتحمله الدولة، وكذا الفوائد البيئية لهذا المشروع، وهو ما أدى لصدور تكليفات بزيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعيّ.

وقال شريف حسن مدير التحويل بشركة"غازتك" أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة فى معدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى فى الملاكى وخاصة بعد زيادة أسعار البنزين، بحيث ارتفع عدد السيارات المحولة ما بين 60 إلى 80 سيارة يوميا.

وأوضح حسن أن أسعار التحويل تتراوح ما بين 5 إلى 7 آلاف جنيها، بحسب سعة الأسطوانة بدون ضريبة القيمة المضافة، مؤكدا أن العميل يسترد قيمة التحويل من مبلغ التوفير فى استخدام الغاز الطبيعى خلال فترة من 4 إلى 6 شهور.

وأضاف أن سعر لتر البنزين 6.75 جنيها فى حين يصل سعر لتر الغاز 2.75 جنيها، بحيث يصل الفرق 4 جنيها لكل لتر.

وتابع مدير التحويل بشركة"غازتك"، أن المدة المستغرقة لتحويل السيارة من ساعتين إلى 4 ساعات حسب نوع السيارة مع منح ضمان لمدة 12 شهراُ بدون حد أقصى للكيلو.

وقال هيثم الشينى سائق سيارة ملاكى أنه قام بتحويل سيارته للعمل بالغاز الطبيعى منذ عام، مؤكدا أنها تجربة ناجحة للغاية.

وأوضح الشينى، أنه قبل تحويل سيارته كان لديه خوف من الغاز الطبيعى على سيارته خاصة وأنها حديثة، ولكن التجربة أثبتت أن الغاز الطبيعى أكثر أماناُ وليس له أى أضرار على سيارته.

وقال ممدوح رمضان سائق ميكروباص أنه قام بتحويل سيارته منذ أسبوع فقط، بعد أن نجحت تجارب زملائه وساهمت فى توفير أموال كبيرة لهم.

وأكد سائق الميكروباص أنه وفر خلال أسبوع واحد مبلغ كبير، واصفا الفرق بين البنزين والغاز، أنه فرق بين السماء والأرض.

وقال عبده محمد سائق سيارة أجرة أن سيارته تعمل بالغاز الطبيعى منذ أربع سنوات، مؤكدا أنه يوفر حوالى من 40 جنيها إلى 60 جنيها يوميا، نظرا لرخص سعر الغاز الطبيعى مقارنة بسعر البنزين.

وأكد محمد أنه لم يواجه أى مشكلة نتيجة التحويل طوال هذه الفترة، لافتا إلى أن "سحب العربية" أصبح أفضل عكس ما يقال أنه يؤثر على ماتور السيارة، وتابع ضاحكا "الواحد يعوز أيه أكثر من كده توفير وسرعة وأمان".