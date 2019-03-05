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لليوم الثانى.. الأقصر تختبر 300 متقدم لشغل وظائف المعلمين

الثلاثاء، 05 مارس 2019 11:02 ص
لليوم الثانى.. الأقصر تختبر 300 متقدم لشغل وظائف المعلمين الاختبارات
الأقصر – أحمد مرعى
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لليوم الثانى على التوالى تواصلت بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، اختبارات المرشحين لوظائف المعلمين والتى كانت قد أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم لتعيين مدرسين لسد حاجتها فى التخصصات المختلفة، حيث يجرى الاختبار فى لجنتين بمركز التطوير التكنولوجى بمنطقة العوامية لاختيار 1518 معلما من أصل 2747 متقدما بالمحافظة طبقا لاحتياجات المديرية، وذلك من الصباح الباكر وحتى 8.30 مساء.

وناشدت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، قائمة الأسماء التى تم قبول أوراقها واستوفت الشروط كاملة، وذلك لإجراء الاختبارات فى مواعيد محددة لكل مجموعة من الأسماء وتم توزيع قائمة على مواقع التواصل الخاصة بصفحة المديرية لكى يتم إعلام كل متقدم بمواعيد إجراء اختباراته، حيث كانت مديرية التربية والتعليم بالأقصر أعلنت عن حاجتها بعد انتهاء لجان فحص احتياجات الإدارات التعليمية بالمحافظة من عملها، لـ1340 معلما بالتعليم العام طبقا للتخصصات الآتية: (اللغة العربية – الرياضيات – اللغة الإنجليزية – الفلسفة – الدراسات الاجتماعية – رياض الأطفال – التربية الفنية – الحاسب الآلى – التربية الزراعية – التربية الموسيقية)، واحتياج مديرية الأقصر بالتعليم الفنى إلى 178 معلماً.

وفى نفس السياق تفقد عبد اللطيف عمران وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اختبارات المتقدمين لمسابقة التعاقدات المؤقتة للمعلمين والمنعقدة بمركز الاختبارات بالتطوير التكنولوجى بالأقصر، حيث اطمأن على انعقاد الاختبارات فى مواعيدها المقررة واتباع جميع التعليمات الواردة من الوزارة.

وأكد عمران، توفير سبل الراحة للممتحنين والتأكد من شخصية الممتحن واستلام الإخطار وصورة تحقيق الشخصية مع الاطلاع على الأصل، مشيرا إلى أن عدد من استوفى الشروط على مستوى المحافظة 2747 أدى منهم باليوم الأول 100 متقدم موزعين على فترات مدة الفترة الوحدة 30 دقيقة، وفى اليوم الثانى اليوم الثلاثاء سيتم اختبار 300 متقدم.

 

الأقصر تختبر 300 متقدم لشغل وظائف المعلمين ومدير تعليم الأقصر يتابع خدمة المتقدمين (1)
الأقصر تختبر 300 متقدم لشغل وظائف المعلمين ومدير تعليم الأقصر يتابع خدمة المتقدمين (1)

 

الأقصر تختبر 300 متقدم لشغل وظائف المعلمين ومدير تعليم الأقصر يتابع خدمة المتقدمين (2)
الأقصر تختبر 300 متقدم لشغل وظائف المعلمين ومدير تعليم الأقصر يتابع خدمة المتقدمين (2)

 

الأقصر تختبر 300 متقدم لشغل وظائف المعلمين ومدير تعليم الأقصر يتابع خدمة المتقدمين (3)
الأقصر تختبر 300 متقدم لشغل وظائف المعلمين ومدير تعليم الأقصر يتابع خدمة المتقدمين (3)

 

الأقصر تختبر 300 متقدم لشغل وظائف المعلمين ومدير تعليم الأقصر يتابع خدمة المتقدمين (4)
الأقصر تختبر 300 متقدم لشغل وظائف المعلمين ومدير تعليم الأقصر يتابع خدمة المتقدمين (4)

 

الأقصر تختبر 300 متقدم لشغل وظائف المعلمين ومدير تعليم الأقصر يتابع خدمة المتقدمين (5)
الأقصر تختبر 300 متقدم لشغل وظائف المعلمين ومدير تعليم الأقصر يتابع خدمة المتقدمين (5)

 

الأقصر تختبر 300 متقدم لشغل وظائف المعلمين ومدير تعليم الأقصر يتابع خدمة المتقدمين (6)
الأقصر تختبر 300 متقدم لشغل وظائف المعلمين ومدير تعليم الأقصر يتابع خدمة المتقدمين (6)

 

الأقصر تختبر 300 متقدم لشغل وظائف المعلمين ومدير تعليم الأقصر يتابع خدمة المتقدمين (7)
الأقصر تختبر 300 متقدم لشغل وظائف المعلمين ومدير تعليم الأقصر يتابع خدمة المتقدمين (7)

 

الأقصر تختبر 300 متقدم لشغل وظائف المعلمين ومدير تعليم الأقصر يتابع خدمة المتقدمين (8)
الأقصر تختبر 300 متقدم لشغل وظائف المعلمين ومدير تعليم الأقصر يتابع خدمة المتقدمين (8)

 

الأقصر تختبر 300 متقدم لشغل وظائف المعلمين ومدير تعليم الأقصر يتابع خدمة المتقدمين (9)
الأقصر تختبر 300 متقدم لشغل وظائف المعلمين ومدير تعليم الأقصر يتابع خدمة المتقدمين (9)

 

الأقصر تختبر 300 متقدم لشغل وظائف المعلمين ومدير تعليم الأقصر يتابع خدمة المتقدمين (10)
الأقصر تختبر 300 متقدم لشغل وظائف المعلمين ومدير تعليم الأقصر يتابع خدمة المتقدمين (10)

 

الأقصر تختبر 300 متقدم لشغل وظائف المعلمين ومدير تعليم الأقصر يتابع خدمة المتقدمين (11)
الأقصر تختبر 300 متقدم لشغل وظائف المعلمين ومدير تعليم الأقصر يتابع خدمة المتقدمين (11)

 

الأقصر تختبر 300 متقدم لشغل وظائف المعلمين ومدير تعليم الأقصر يتابع خدمة المتقدمين (12)
الأقصر تختبر 300 متقدم لشغل وظائف المعلمين ومدير تعليم الأقصر يتابع خدمة المتقدمين (12)

 

الأقصر تختبر 300 متقدم لشغل وظائف المعلمين ومدير تعليم الأقصر يتابع خدمة المتقدمين (13)
الأقصر تختبر 300 متقدم لشغل وظائف المعلمين ومدير تعليم الأقصر يتابع خدمة المتقدمين (13)

 

الأقصر تختبر 300 متقدم لشغل وظائف المعلمين ومدير تعليم الأقصر يتابع خدمة المتقدمين (14)
الأقصر تختبر 300 متقدم لشغل وظائف المعلمين ومدير تعليم الأقصر يتابع خدمة المتقدمين (14)

 

الأقصر تختبر 300 متقدم لشغل وظائف المعلمين ومدير تعليم الأقصر يتابع خدمة المتقدمين (15)
الأقصر تختبر 300 متقدم لشغل وظائف المعلمين ومدير تعليم الأقصر يتابع خدمة المتقدمين (15)

 

الأقصر تختبر 300 متقدم لشغل وظائف المعلمين ومدير تعليم الأقصر يتابع خدمة المتقدمين (17)
الأقصر تختبر 300 متقدم لشغل وظائف المعلمين ومدير تعليم الأقصر يتابع خدمة المتقدمين (17)

 

الأقصر تختبر 300 متقدم لشغل وظائف المعلمين ومدير تعليم الأقصر يتابع خدمة المتقدمين (18)
الأقصر تختبر 300 متقدم لشغل وظائف المعلمين ومدير تعليم الأقصر يتابع خدمة المتقدمين (18)

 

الأقصر تختبر 300 متقدم لشغل وظائف المعلمين ومدير تعليم الأقصر يتابع خدمة المتقدمين (16)
الأقصر تختبر 300 متقدم لشغل وظائف المعلمين ومدير تعليم الأقصر يتابع خدمة المتقدمين (16)

 


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