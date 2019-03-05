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لطلاب أولى ثانوى.. 10 معلومات عن الامتحان التجريبى الثانى.. تعرف عليها

الثلاثاء، 05 مارس 2019 02:30 ص
لطلاب أولى ثانوى.. 10 معلومات عن الامتحان التجريبى الثانى.. تعرف عليها طلاب أولى ثانوى
كتب محمود طه حسين
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تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لإجراء الامتحان التجريبى الثانى، لطلاب أولى ثانوى، اليوم السابع" يقدم فى 10 معلومات أبرز ضوابط الامتحان.

1ـ الامتحان سوف يعقد إلكترونيا لطلاب أولى ثانوى.

2ـ الامتحان سيكون بنظام الأوبن بوك مثل نظيره الأول الذى عقد فى يناير الماضى.

3ـ الامتحان سيكون فى 24 مارس الجارى.

4ـ إعلان جدول الامتحانات خلال أيام.

5ـ الامتحان لن يتم تسريبه مثل الاختبار الأول.

6ـ الأسئلة ستراعى الوقت المحدد للامتحانات.

7ـ الأسئلة سوف تعتمد على الفهم والاستذكار.

8ـ الوزارة ستضع آلية لامتحان طلاب المدارس الخاصة إلكترونيا.

9ـ الامتحان سيكون من خلال بنوك أسئلة مسئول عنها المركز القومى للامتحانات.

10ـ الامتحان تجريبى لن يتم إحتساب أى درجات للطالب عليه.


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