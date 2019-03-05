لصوص حقائب السيدات فى القليوبية: بنسرق من أجل الكيف

القليوبية-نيفين طه

"مفيش شغل وبنشرب المخدرات" فكونا تشكيلا عصابيا لسرقة حقائب السيدات والطلاب، أثناء خروجهم من المدارس أو عودتهم من الجامعة بمواقف العمومية بشبرا الخيمة.

ويقول زعيم التشكيل خلال تحقيقات البحث الجنائى: اسمى "مصطفى" نشأت فى أسرة على قد حالها، ووالدتى تعمل بالبيوت من أجل الإنفاق على أشقائى الصغار، فكان المقاهى والشارع مأوى، وكنت باشتغل أى حاجة المهم اتحصل على أموال لأعيش منها، ومرت الأيام وضاق الحال وتعرفت على اصدقاء السوء وأدمنت تعاطى المخدرات، فأصبحت بحاجة لمال أكثر، فاتفقت مع باقى المتهمين فى تكوين تشكيل عصابى لسرقة حقائب السيدات والفتيات، عن طريق مغافلتهن، وكنا نستهدف الطالبات.

وردد باقى المتهمين، أن الحاجة للمال السبب فى ارتكاب حوادث السرقة، وكنا نخطف الحقائب بطرق العامة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، مفادها قيام كل من: "مصطفى.ا" 25 سنة، عاطل، ومقيم قليوب البلد – دائرة قسم قليوب، السابق اتهامه فى عدد 2 قضية "سرقة وسائل نقل"، و"إبراهيم.م"19 سنة، عاطل، ومقيم قليوب المحطة – دائرة قسم قليوب، و"محمد.ر"18سنة، عاطل، ومقيم قليوب البلد – دائرة قسم قليوب. بتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص فى ارتكاب وقائع خطف حقائب المواطنين وخاصة السيدات، بالطرق العامة والاستيلاء على محتوياتها.

تم العرض على اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين بأكمنة أعدت لذلك حال ترددهم على دائرة القسم، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بصحتها، بتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكابهم وقائع أخرى، وأحيل المتهمون للنيابة العامة التى أصدرت قرارها بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.