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خالد صلاح
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لجان التحكيم تتفقد 50 مشروعا ضمن فعاليات منصة الأنشطة الطلابية

الثلاثاء، 05 مارس 2019 07:41 م
لجان التحكيم تتفقد 50 مشروعا ضمن فعاليات منصة الأنشطة الطلابية منصة الأنشطة الطلابية
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شهدت فعاليات منصة الأنشطة الطلابية، التى تنظمها مؤسسة شباب القادة، وتستضيفها الجامعة الأمريكية، تفقد لجان تحكيم متخصصة لـ 50 مشروعا طلابيا تم اختيارهم من بين 251 نشاطا طلابيا خلال الشهرين الماضيين من خلال لجنة متخصصة.
 
وتضم لجان التحكيم 50 عضوا من مختلف التخصصات تم تقسيمهم لـ5 مجموعات لتغطى كافة تخصصات الأنشطة المشاركة بالمعرض، وكان من بين لجان التحكيم محمود سعد الدين مدير تحرير جريدة اليوم السابع، ومحمود الضبع المستشار الإعلامى لحديد  المصريين ، ونجلاء نصير رئيس قطاع المؤسسية المجتمعية بشركة we .
 
كما ضمت لجان التحكيم كل من هيلينا أيلو رئيس قطاع الشراكة الإليكترونية بشركة ليكويد أفريقيا، والمهندس أحمد عبد الباسط عضو مجلس الدراسات المستقبلية وإدارة المخاطر بأكاديمية البحث العلمى وكبير مستشارى وزير الاتصالات سابقا، والدكتور شريف قاسم أستاذ الاقتصاد بجامعة المستقبل وأكاديمية السادات، والدكتور محمد سلمان وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومحمد نبيل السعيد رئيس قطاع ريادة الأعمال بمايكروسوفت .

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منصة الأنشطة الطلابية

الانشطة الطلابية

شباب القادة




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