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لافروف: موسكو والرياض توصلتا لتفاهم حول قضايا متعلقة بالأزمة السورية

الثلاثاء، 05 مارس 2019 01:27 م
لافروف: موسكو والرياض توصلتا لتفاهم حول قضايا متعلقة بالأزمة السورية وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ
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أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أن موسكو والرياض توصلتا إلى تفاهم حول مواضيع أساسية متعلقة بالأزمة السورية.

ودعا لافروف - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء - المعارضين السوريين إلى دعم جهود المجتمع الدولى فيما يتعلق بتهيئة الظروف لعودة اللاجئين إلى ديارهم، وليس فقط تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السورى.
وقال: "أمس واليوم بحثنا هذه المسائل مع زملائنا السعوديين وتوصلنا إلى تفاهم حول كافة المواضيع الرئيسية". والتقى لافروف رئيس الهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة نصر الحريرى فى الرياض اليوم الثلاثاء، علما بأن زيارة لافروف للسعودية تأتى فى إطار جولة إقليمية تشمل أيضا قطر والكويت والإمارات.
واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم وزير الخارجية الروسى، كما التقى لافروف وزير خارجية المملكة إبراهيم العساف، ووزير الدولة للشئون الخارجية السعودى عادل الجبير.


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