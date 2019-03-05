لافتة عملاقة فى محيط معرض برلين السياحى للترويج للمتحف المصرى الكبير

كتبت- آمال رسلان

فى إطار الحملة الترويجية لمصر وقبل ساعات من انطلاقها فعاليات بورصة برلين السياحية تزين الشارع المحيط بها بلافتة إعلانية كبيرة للمتحف المصرى الكبير GEM2020، ويحمل البوستر صورة القناع الذهبى لتوت عنخ أمون المبهر، وهو شعار حملة وزارة السياحة للترويج للمتحف.

كما تم وضع شعار حملة وزارة السياحة للترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM 2020 على تذاكر دخول بورصة برلين لأول مرة ، وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أن الهدف من ذلك جذب أنظار الجميع الى أكبر متحف للآثار في العالم وترقب افتتاحه العام القادم.

كذلك سيحظى المتحف المصرى الكبير باهتمام كبير داخل الجناح المصرى، حيث يعتبر أحد العناصر الأساسية للحملة الترويجية لمصر فقد خُصص بالجناح جزءً خاصا بالمتحف الكبير يعرض "ماكيت" له وصور ثلاثية الأبعاد "هولوجرام" للقناع الذهبي للملك توت عنخ امون، وكرسي العرش الخاص.

و تشارك مصر هذا العام في البورصة بجناح كبير يبلغ مساحته 1178 م2، ودور علوى بمساحة 75 م2 ، ويضم 100 مشارك منهم 35 شركة سياحية، و59 فندق، وجناح للاتحاد المصري للغرف السياحية ، وجناح لغرفة شركات السياحة، وجناح لغرفة الفنادق ، وجناح لمحافظة البحر الأحمر.

جدير بالذكر أن بورصة برلين السياحية ITB تعد أهم وأكبر المعارض السياحية الدولية، ويشارك فيها الكثير من صناع القرار وممثلو القطاع السياحي من مختلف دول العالم