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فيديو.. ذكريات أيام الدم والنار الإخوانية.. كيف عادت مصر المخطوفة من الإرهابية

الثلاثاء، 05 مارس 2019 06:27 م
فيديو.. ذكريات أيام الدم والنار الإخوانية.. كيف عادت مصر المخطوفة من الإرهابية اعتصام رابعة المسلح
كتبت : دينا الحسينى
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فى نهاية عام 2012 ومع رحيل الإرهابي محمد مرسى وعصابته، شوهت جماعة الإرهابية وأنصارها ميادين مصر، باعتصامات مسلحة، ونفذوا العديد من عمليات التخريب فى محاولة لتصدير معلومات للخارج عنوانها "مصر عاجزة"، وخربوا الميادين، حرقوا سيارات الشرطة، وقطعوا الطرق، وهددوا بالأسلحة الآلية، قتلوا أبرياء.
 
 
ولكن التاريخ أبى أن تسقط مصر أمام حفنة من الإرهابيين، فوقف الرجال الشرفاء عاقدين العزم على إعادة مصر لمكانتها الطبيعية، ودورها الريادى فى القارة السمراء، فأصلحوا ما أفسدته "جماعة القتلة" .
 
وفي الفيديو التالي نرصد كيف كان حال مصر فى عهد الإخوان وبعد رحيلهم، كما نلقى الضوء علي الجرائم الإخوانية التى لن يغفرها التاريخ، وكيف نجحت مؤسسات الدولة في البناء والتعمير .
 

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الإرهابية

اعتصام رابعة




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