فكهانى وتاجر ملابس يخطفان طفلا من أسيوط ليبيعا "كليته" بـ25 ألف فى الوراق

كتب سليم على

استغل بائع ملابس وآخر بائع فاكهة صغر سن الطفل محمد أحمد، طالب، بعد أن قابلاه فى محطة قطارات مصر بمحافظة أسيوط، واقتاداه إلى محل سكنهما بمنطقة الوراق، موهمين إياه بتدبير فرصة عمل بأجر مجزٍ، حتى يبقى معهما لفترة من الزمن فى محاولة لسرقة أعضائه البشرية.

وكشفت تحقيقات نيابة الوراق، تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد بتمكن الأهالى من ضبط المتهمين، وائل ل، 28 سنة، بائع ملابس، ورفعت ر، 48 سنة، بائع فاكهة، ومقيمين بمحافظة أسيوط، عقب انتشار خبر شروعهما فى استئصال كلية المجنى عليه رغبة فى التصرف فيها بالبيع مقابل مبلغ مالى وعليه، انتقلت قوة من مباحث القسم لمكان تواجد أطرف الواقعة وتمكنوا من ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الجريمة.

وقال المجنى عليه محمد أحمد، طالب، 14 سنة، مقيم بقرية الغنائم بأسيوط، خلال التحقيقات، إنه تقابل مع المتهمين بمحطة القطار التى توجه إليها قاصدا الذهاب إلى محافظة الإسكندرية، للعمل لدى أحد الأشخاص هناك، إلا أن المتهمين تحايلا عليه مستغلين حاجته وضعفه، فى محاولة منهم لتغير مقصده فعرضا عليه الذهاب رفقتهما إلى محافظة القاهرة.

وأشار خلال التحقيقات، إلى أن المتهمين وعداه بالحصول عل فرصة عمل أفضل بالقاهرة، وقاما بإيوائه رفقتهما بمسكنهما الخاص بمنطقة الوراق، وتعديا عليه بالضرب والسب وأرغماه على البقاء بمسكنهما وقاما باصطحابه عقب ذلك لأحد الأطباء بغرض إجراء تحاليل طبية عليه، وتناهى إلى سمعه عقب ذلك حديثهما واتفاقهما على استئصال أحد أعضائه البشرية "كليته" والتصرف فيها بالبيع مقابل مبلغ مالى 25 ألف جنيه.

وقال عبد القادر أبو زيد، بائع ملابس، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من خال المجنى عليه، يخبره باستغاثة نجل شقيقته المجنى عليه من المتهمين فأسرع بالحضور لإغاثته وفور وصوله ابصر المتهمين وعقب ضبطهما بمعرفة الاهالى نتيجة انتشار خبر تلك الجريمة وعليه أبلغ الشرطة.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهما تهمة الاتجار فى الأعضاء البشرية، وتمت إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية.

وقررت محكمة جنايات الجيزة، وأمن الدولة العليا طورائ، برئاسة المستشار خضر طلبه، وعضوية المستشارين هشام الشريف، وطارق الحدينى، وأمانة سر رجب شعبان، تأجيل محاكمة المتهمين إلى جلسة 14 أبريل 2019 المقبل، لسماع المرافعة.