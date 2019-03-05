طيران التحالف العربى يستهدف مواقع تمركز مليشيات الحوثى بصنعاء

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أفادت مصادر محلية يمنية بأن طيران التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن قصف بشكل مكثف مواقع تمركز مليشيات الحوثى فى صنعاء.

وأوضحت المصادر - حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - أن الطيران استهدف جبل جربان فى مديرية سنحان بثلاث غارات جوية، مشيرة إلى أن طيران التحالف مستمر بالتحليق فى سماء صنعاء.

وكان قائد عسكرى فى الجيش اليمنى قد أعلن سقوط 70 مسلحا من ميليشيات الحوثى بين قتيل وجريح، بينهم قيادى بارز، فى المعارك التى دارت خلال اليومين الماضيين فى جبهة رازح غرب محافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين أقصى شمال البلاد.

وقال قائد محور رازح العميد صالح المجيدى "إن القيادى فى ميليشيات الحوثى المدعو أحمد حسين عثمان قد قتل، كما قتل وجرح 70 آخرون من عناصر الميليشيات على خلفية المعارك التى تشهدها الجبهة منذ يوم الجمعة الماضى، مؤكدا أن العملية العسكرية مستمرة حتى تحرير آخر معقل للميليشيات فى مديرية رازح".. وأوضح أن قوات الجيش الوطنى حررت العديد من القرى والتباب التى كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثى بمحور رازح.