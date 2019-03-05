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الثلاثاء، 05 مارس 2019 06:29 م
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ضبط نصف طن دقيق مدعم بمركز باريس فى الوادي الجديد

الثلاثاء، 05 مارس 2019 05:32 م
ضبط نصف طن دقيق مدعم بمركز باريس فى الوادي الجديد دقيق - ارشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن ضبط نصف طن دقيق مدعم في أحد المخابز قبل بيعه بالسوق السوداء. 
 
أكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، صلاح السيد، في بيان له عن ضبط 10 جوالات دقيق مدعم داخل أحد المخابز بمركز باريس، قبل بيعه بالسوق السوداء ، مضيفا  أن المديرية حررت محضرًا لصاحب المخبز بالتعاون مع مباحث التموين، وألزمت المتهم بدفع غرامة مالية بعد إحالة محضر الواقعة للنيابة العامة للتحقيق.
 
 

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