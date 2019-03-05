صور.. هطول أمطار رعدية وسيول تغرق شوارع الإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

شهدت محافظة الإسماعيلية منذ فجر اليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية شديدة وسيول، أدت إلى غرق الشوارع، وتسببت فى صعوبة الحركة والتنقل فى المحافظة.

وصاحب هطول الأمطار رعد متواصل مع انخفاض فى درجات الحرارة وسقوط عدد كبير من الأسلاك الكهربائية فى الشوارع، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن معظم أنحاء المحافظة.

وامتلأت شوارع محافظة الإسماعيلية بمياه الأمطار التى أعاقت الحركة وشهدت مدارس المحافظة صباح اليوم ارتفاعًا كبيرًا في نسبة غياب التلاميذ، بسبب سوء حالة الطقس، وتسبب تجمع مياه الأمطار في تباطؤ حركة المرور وتوقفها في عدد من الشوارع.

وكثفت إدارة مرور الإسماعيلية برئاسة اللواء حمدى عبد النبى، الخدمات المرورية والرقابة على الطرق الزراعية والسريعة، وتوجيه قائدى السيارات بتوخى الحذر والالتزام بالسرعات المقررة.

وأكدت مصادر بهيئة قناة السويس، أن هطول الأمطار لم يؤثر على حركة الملاحة من الاتجاهين، وتم اتخاذ كل الإجراءات الملاحية الخاصة بعبور السفن وانتشرت لنشات الإنقاذ الخاصة بهيئة قناة السويس لإرشاد السفن مع تخفيض السرعة تبعًا للقواعد الملاحية المتبعة.



الأمطار بالإسماعيلية (1)



الأمطار بالإسماعيلية (2)



الأمطار بالإسماعيلية (3)



الأمطار بالإسماعيلية (4)











































