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صور.. لجان التحكيم تستمع لشرح تفصيلى لمشروعات الطلاب بمنصة الأنشطة الطلابية

الثلاثاء، 05 مارس 2019 03:48 م
صور.. لجان التحكيم تستمع لشرح تفصيلى لمشروعات الطلاب بمنصة الأنشطة الطلابية الشباب المشاركين بمنصة الأنشطة الطلابية
كتب محمود راغب - أسامة طلعت - تصوير أشرف فوزى
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عرض منذ قليل الشباب المشاركون بمنصة الأنشطة الطلابية، التى تنظمها مؤسسة شباب القادة، وتستضيفها الجامعة الأمريكية، مشروعاتهم على لجان التحكيم المتخصصة لاختيار المشروعات القائمة من بين 50 مشروعا طلابيا.
 
واستمعت اللجان المتخصصة لتقييم مشروعات الطلاب، لعروش تفصيلية لمشروعات الطلاب، حيث تستقبل اللجان كل مشروع على حدة فى غرفة مغلقة وطرح الأسئلة على الفرق المشاركة.
 
وتضم لجان التحكيم 50 عضوا من مختلف التخصصات تم تقسيمهم لـ5 مجموعات لتغطى كافة تخصصات الأنشطة المشاركة بالمعرض، وكان من بين لجان التحكيم محمود سعد الدين مدير تحرير جريدة اليوم السابع، ومحمود الضبع المستشار الإعلامى لحديد  المصريين، ونجلاء نصير رئيس قطاع المؤسسية المجتمعية بشركة we .
 
كما ضمت لجان التحكيم كلا من هيلينا أيلو رئيس قطاع الشراكة الإليكترونية بشركة ليكويد أفريقيا، والمهندس أحمد عبد الباسط عضو مجلس الدراسات المستقبلية وإدارة المخاطر بأكاديمية البحث العلمى وكبير مستشارى وزير الاتصالات سابقا، والدكتور شريف قاسم أستاذ الاقتصاد بجامعة المستقبل وأكاديمية السادات، والدكتور محمد سلمان وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومحمد نبيل السعيد رئيس قطاع ريادة الأعمال بمايكروسوفت .
 
ومن المقرر أن تقيم المشروعات من قبل لجان التحكيم وسيتم توزيع الجوائز على المشروعات الفائزة .
 
ومن المقرر أن يشارك فى الفعاليات وزراء التعليم العالى والاتصالات ووزيرة التضامن الاجتماعى، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة العضو المنتدب لمجموعة شركات حديد المصريين، والمهندس عادل حامد المدير التنفيذى العضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، ومستشارين من وزارة التضامن ووزارة التعليم العالى وأساتذة من الجامعات المصرية وشركات القطاع الخاص وعدد من المؤسسات الإعلامية، حيث تعد هذه المنصة فرصة لتجميع كافة الأنشطة الطلابية على مستوى كل جامعات مصر.
 
وستتضمن الفعاليات جلسة حوارية ستتضمن سؤال وزارء التعليم العالى والتضامن والاتصالات "ماذا سيقدمون لهؤلاء الطلاب أصحاب المشروعات المشاركة فى المنصة من أجل أن يشعروا بأن الحكومة تدعمهم؟".
 
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