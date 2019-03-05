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الثلاثاء، 05 مارس 2019 04:52 م
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صور.. غرق شوارع الإسكندرية بمياه الأمطار.. و"الصرف الصحى" تكثف الجهود لسحبها

الثلاثاء، 05 مارس 2019 04:22 م
صور.. غرق شوارع الإسكندرية بمياه الأمطار.. و"الصرف الصحى" تكثف الجهود لسحبها فتح الشنايش لتصريف مياه الأمطار بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
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شهدت محافظة الأسكندرية منذ فجر أمس هطول الأمطار الرعدية الغزيرة على مناطق متفرقة من المحافظة، يصاحبها إنخفاض شديد فى درجات الحرارة، الأمر الذى أدى إلى غرق شوارع الإسكندرية بمياه الأمطار وإرتفاع منسوب المياه ببعض الشوارع نتيجة إنسداد الشنايش.

ومن جانبها أعلنت شركة الصرف الصحى عن استعداداتها وتكثيف الجهود لمواجهة أمطار شتاء اليوم، وذلك من خلال إتمام الاصطفاف الكامل لجميع السيارات والمعدات واستعداد جميع العاملين والفنيين لقطاعات الشركة بقيادة اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى، الذى قام بجولة فى عدد من المواقع الساخنة لتجمعات المياه، حيث تفقد عدد من مناطق الإسكندرية للاطمئنان على استمرارية العمل المتواصل لمواجهة الأمطار والعمل على راحة المواطن السكندرى.

وأكدت شركة الصرف الصحى على رفع مياه الأمطار المتراكمه بمنطقه غرب، من خلال فريق العمل بطريق القبارى السريع ووادى دجلة وبشاير الخير وشارع المكس وشارع الأمان وكذلك مناطق حى وسط الإسكندرية.

 

مياه الأمطار تغرق شوارع الإسكندرية (1)

مياه الأمطار تغرق شوارع الإسكندرية

 

مياه الأمطار تغرق شوارع الإسكندرية (2)
مياه الأمطار تغرق شوارع الإسكندرية

 

مياه الأمطار تغرق شوارع الإسكندرية (3)
مياه الأمطار تغرق شوارع الإسكندرية 

 

مياه الأمطار تغرق شوارع الإسكندرية (4)
مياه الأمطار تغرق شوارع الإسكندرية

 

مياه الأمطار تغرق شوارع الإسكندرية (5)
مياه الأمطار تغرق شوارع الإسكندرية

 

مياه الأمطار تغرق شوارع الإسكندرية (6)
مياه الأمطار تغرق شوارع الإسكندرية

 

مياه الأمطار تغرق شوارع الإسكندرية (7)
مياه الأمطار تغرق شوارع الإسكندرية

 

مياه الأمطار تغرق شوارع الإسكندرية (8)
مياه الأمطار تغرق شوارع الإسكندرية

 

 

 


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