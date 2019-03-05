صور طقس غير مستقر وأمطار رعدية تسبب فى إعاقة الحركة بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

شهدت محافظة الشرقية، صباح اليوم، طقسا غير مستقر وهطول أمطار رعدية علي كافة مراكز المحافظة، تسببت في إعاقة الحركة في الشوارع في عدد من المدن وإعاقة تامة في القري والنجوع، وعدم فرش بائعي الخضار بمنتجاتهم بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومن جانبه، دفعت المجالس المحلية بجرارات الكسح لشفط المياه من الشوارع، والعمل علي تسير الحركة المرورية للمواطنين بالمدن، فيما حاول عدد من الأهالي بالقرى فتح البيارات بأنفسهم لكسح المياه، وقام عدد من السيدات بالتكاتف ونزح المياه من الشوارع الفرعية لتسير الحركة المرورية.

ومن جانبها، ناشدت إدارة مرور الشرقية، السائقين علي الطرق السريعة بتوخي الحذر أثناء القيادة.