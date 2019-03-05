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سقوط 50 متهما بحوزتهم أسلحة ومخدرات بالجيزة

الثلاثاء، 05 مارس 2019 09:44 ص
سقوط 50 متهما بحوزتهم أسلحة ومخدرات بالجيزة هيروين - أرشيفية
كتب ــ بهجت أبو ضيف
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داهمت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة عددا من البؤر الإجرامية بأنحاء المحافظة، لضبط الخارجين على القانون، وتمكن رجال المباحث من ضبط 6 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة.

 

كما ضبط رجال المباحث خلال حملة أمنية 44 متهما بحوزتهم 2580 جرام حشيش، و21 جرام هيروين، و330 جراما من مخدر الأستروكس، بالإضافة إلى 504 أقراص مخدرة.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة،  وتولت النيابات المختصة التحقيق


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