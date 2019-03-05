سفارة فرنسا بالقاهرة تحتفل باليوبيل الفضى للشهادة المزدوجة مع جامعة باريس

كتبت ريهام عبد الله

نظمت السفارة الفرنسية لدى القاهرة، أمس الاثنين، احتفالا بمرور 25 عاما، على تأسيس القسم الفرنكوفونى، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بجامعة القاهرة، بحضور الدكتورة هالة السعيد العميد السابق للكلية، ووزيرة التخطيط الحالية، وستيفان روماتيه سفير باريس لدى القاهرة.

وقال الحساب الرسمى للسفارة عبر تويتر:" تحتفل الشعبة الفرنكفونية للاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بعيدها الـ25! وبهذه المناسبة، تم تنظيم احتفال بسفارة فرنسا في 4 مارس 2019 في جو من الحفاوة والبهجة حضره سفير فرنسا ووزيرة التخطيط، وحضر أيضاً الحفل مجموعة من مدرسين ومن طلاب جامعة السوربون بباريس".



السفارة الفرنسية بالقاهرة



سفارة فرنسا

وتابع :"وهى شعبة مميزة، تقدم دراسة باللغات الثلاثة الفرنسية والعربية الانجليزية، وتستقبل 200 طالب، وتحظى بمساندة الخارجية الفرنسية، والمعهد الفرنسى والسفارة الفرنسية بالقاهرة، وهى ثمار شراكة قوية مع جامعة السوربون بباريس".



ستيفان روماتيه وهالة السعيد



ستيفان روماتيه