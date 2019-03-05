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الثلاثاء، 05 مارس 2019 01:44 م
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سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 5-3-2019

الثلاثاء، 05 مارس 2019 12:35 م
سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 5-3-2019 اليورو - أرشيفية
كتبت- أمنية جلال
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سجل سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، انخفاضا طفيفا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5-3-2019، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى عند 19.82 جنيه للشراء، و20.03 جنيه للبيع.

 

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

19.78 جنيه للشراء

19.93 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.76 جنيه للشراء

19.92 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

19.76 جنيه للشراء

19.92 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك البركة

19.76 جنيه للشراء

20.07 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.77 جنيه للشراء

19.93 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.81 جنيه للشراء

19.97 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.81 جنيه للشراء

20.04 جنيه للبيع

 


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