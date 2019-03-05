سبعة مفقودين على الأقل فى ولاية ألاباما الأمريكية بعد أعاصير دامية

رويترز

نقبت فرق البحث والإنقاذ بولاية ألاباما الأمريكية بين أنقاض منازل دمرتها أعاصير اجتاحت الولاية في مطلع الأسبوع بحثا عن سبعة أو ثمانية أشخاص لم يُعرف مصيرهم في أعقاب أدمى سلسلة أعاصير شهدتها الولايات المتحدة منذ 2013.

وبدأت بلدة بيوريجارد الصغيرة الواقعة قرب حدود ولايتي ألاباما وجورجيا حدادا على 23 شخصا تأكد مقتلهم في هذه العواصف كان من بينهم أربعة أطفال وسبعة أشخاص من أسرة واحدة.