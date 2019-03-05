رئيس وزراء كمبوديا يدعو أعضاء حزب معارض للتحرك إيجابيا لرفع الحظر عنهم

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دعا هون سين رئيس وزراء كمبوديا أمس الإثنين أعضاء حزب "الإنقاذ الوطني" المعارض إلى التحرك بشكل إيجابى من أجل رفع الحظر المفروض على ممارستهم أنشطة سياسية.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الاخبارية الأمريكية أن رئيس الوزراء الكمبودى أوضح، فى تصريحات صحفية، أن هناك مهلة أمام أعضاء حزب "الإنقاذ الوطني" المنحل حتى منتصف شهر ابريل المقبل لرفع الحظر المفروض على جميع أعضائه فى البرلمان (البالغ عددهم 118 عضوا)، مشيرا إلى أنه يتعين على كل عضو منهم ضرورة التقدم بطلب مستقل لرفع هذا الحظر، حيث إنه لن يتفاوض مع الحزب ككل.



وكانت السلطات فى كمبوديا فرضت حظرا على أنشطة جميع أعضاء حزب "الإنقاذ الوطني" لمدة 5 أعوام، وذلك بعد صدور حكم قضائى فى شهر نوفمبر 2017 بحل الحزب إثر اتهامه بالتآمر مع الولايات المتحدة لإسقاط الحكومة الكمبودية.



يشار إلى أن كمبوديا شهدت فى شهر ديسمبر الماضى اصدار قانون جديد يسمح لأعضاء الحزب المعارض بتقديم طلبات لرفع الحظر عن أنشطتهم السياسية فى خطوة تهدف فى الأساس إلى تهدئة القلق الذى تعترى الدول الغربية، التى تتهم النظام الحاكم فى كمبوديا بقمع الحريات.