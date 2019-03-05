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رئيس مدينة القناطر الخيرية تستمع لشكاوى المواطنين فى لقاء جماهيرى

الثلاثاء، 05 مارس 2019 05:41 م
رئيس مدينة القناطر الخيرية تستمع لشكاوى المواطنين فى لقاء جماهيرى رئيس مدينة القناطر الخيرية تستمع لشكاوى المواطنين
القليوبية إبراهيم سالم
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عقدت رحاب المزين ، رئيس مجلس مركز ومدينة القناطر الخيرية بالقليوبية، أول اجتماعا لها بأهالي المدينة للاستماع لمشاكلهم بعد توليها منصب رئيس المدينة، بحضور مختار شداد نائب رئيس مجلس المدينة، ونبيل عزمي مدير خدمة المواطنين ومجموعة من المواطنين.
 
وأوضحت رئيس مدينة القناطر الخيرية، أنه خلال اللقاء تم استعراض بعض المشاكل العامة، منها عدم استكمال عمليات رصف الشوارع بالإنترلوك بأجزاء في الكتلة السكانية القديمة، إلى وجود عمارات كثيرة أيله للسقوط، إلى جانب استعراض أزمة المواصلات التي يعاني منها طلاب الجامعات بقرى ومدينه القناطر.
 
وقالت رئيس مدينة القناطر، "أنا مش عايزة حد يصفق لي لأن التصفيق في الأول يعتبر تطبيل، ودا واجبي نحوكم لأني مكلفة بخدمتكم، وأصبروا عليا شوية، أنا والله هاشتغل وأعمل اللي عليا لأخر يوم في مجلس المدينة".
 
واقتراح بعض المواطنين، ترخيص " التوك توك"  بمجلس المدينة، لتوفير النفقات وإتاحة فرصه لأكبر عدد للترخيص، وطالب الأهالي سرعة الانتهاء من رصف الطرق، ولكن بعد انتهاء الشركة من الأعمال البنية التحتية حتى لا يتم إهدار المال العام، والتي طلب الجميع بسرعة نظراً لعدم سير العربيات بتلك الشوارع.
 
واشتكي أهالي البر الغربي بمدينة القناطر الخيرية، والتي تشمل مناطق جزيرتي دار الكتب وعزبة الأهالي والرملة، من عدم وجود صرف صحي بها، والتي يعتبرها البعض كارثة.
 
رئيس مدينة القناطر الخيرية تستمع لشكاوى المواطنين (1)
 

رئيس مدينة القناطر الخيرية تستمع لشكاوى المواطنين (2)
 

رئيس مدينة القناطر الخيرية تستمع لشكاوى المواطنين (3)
 

رئيس مدينة القناطر الخيرية تستمع لشكاوى المواطنين (4)
 

رئيس مدينة القناطر الخيرية تستمع لشكاوى المواطنين (5)
 

رئيس مدينة القناطر الخيرية تستمع لشكاوى المواطنين (6)
 
 

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