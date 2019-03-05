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رئيس الوزراء يتابع استعدادات بدء تطبيق منظومة التأمين الصحى فى بورسعيد

الثلاثاء، 05 مارس 2019 05:01 م
رئيس الوزراء يتابع استعدادات بدء تطبيق منظومة التأمين الصحى فى بورسعيد مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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- مدبولى: حملة إعلامية لتوعية المواطنين.. وتقرير دورى لمتابعة موقف المراكز الطبية والمستشفيات

 

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة الإجراءات والخطوات التى يتم اتخاذها لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للانتاج الحربى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

وأكد رئيس مجلس الوزراء فى بداية الاجتماع على أهمية المتابعة المستمرة لمختلف الاجراءات والخطوات التى يتم اتخاذها لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، وذلك من جانب كافة الجهات المعنية، موضحاً أنه سيتم عقد الاجتماع القادم لمتابعة أخر المستجدات المتعلقة ببدء تطبيق المنظومة فى محافظة بورسعيد، بإعتبارها أولى المحافظات التى سيتم تطبيق المنظومة بها، مكلفاً بمتابعة أعمال الانشاءات لمختلف المراكز الطبية والمستشفيات بالمحافظة، وتقديم تقرير دورى بشأنها.

 

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى أنه تم إعداد حملة إعلامية بالتنسيق بين الوزارات المعنية، تتضمن التعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل بشكل متكامل، وآليات التعامل معها، وتوعية المتعاملين بكافة الجوانب المرتبطة بها، بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها.

 

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة الصحة تقريراً حول آخر المستجدات المتعلقة ببدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، مشيرة إلى أن نسب الانجاز الخاصة بمحاور عمل المنظومة مرتفعة، موضحة أنه فيما يخص الوحدات والمراكز الصحية التى ستقدم الخدمات الطبية للمواطنين، فأنه تم استلام العديد منها وجار استلام الباقى، مؤكدة التزام الشركات المنفذة لأعمال التطوير والبناء بالتوقيتات الزمنية المحددة.

 

من جانبه، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن هناك تواصلاً مستمراً مع الشركات، والتحالفات التى ستتولى أعمال تنفيذ الميكنة للمنظومة، موضحاً أنه سيتم الترسية على إحداها خلال الاسبوع المقبل، لبدء أعمال التنفيذ التى ستستمر 3 أشهر.

 

كما أشار وزير المالية إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع مختلف الهيئات التى ستعمل تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل، بهدف دراسة مختلف الاحتياجات، وسيتم توفير الاحتياجات المالية المطلوبة لبدء تشغيل المنظومة.


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