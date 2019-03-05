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رئيس القابضة لمياه الشرب: الصعيد يشهد أكبر نسبة تنفيذ لشبكات المياه والصرف

الثلاثاء، 05 مارس 2019 02:08 م
رئيس القابضة لمياه الشرب: الصعيد يشهد أكبر نسبة تنفيذ لشبكات المياه والصرف المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
كتب أحمد حسن
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أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بمحافظات الصعيد، وتشهد الفترة المقبلة تطورا ملحوظا فى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى ، لافتا إلى أن محافظات الصعيد تشهد حاليا تنفيذ أكبر نسبة لمحطات المياه وشبكات المياه والصرف.

 

جاء ذلك خلال ورشة العمل الذى أقيمت بعنوان " مشروع دعم الحلول المتكاملة للمياه" ، التى نظمتها المعونة الأمريكية USAID بحضور رؤساء شركات المياه بالأقصر وأسيوط وسوهاج وقنا والمنيا، وعددا من المكاتب الاستشارية الهندسية.


وأكد المهندس ممدوح رسلان، على التعاون المستمر والممتد مع مؤسسة USAID فى تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، مشيرا إلى أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تعمل كنسيج واحد لتحقيق الهدف المطلوب، لافتا إلى أن شركات المياه فى مصر حاليا لديها قدرات تؤهلها لإدارة المشروعات، من خلال نقل الخبرات، وبناء القدرات.


وفى سياق متصل ، قال المهندس زكى سعد، رئيس فريق مكتب الموارد المائية بالمعونة الأمريكية، أن المشروع يقدم حلولا متكاملة لبعض مناطق محافظات الصعيد، بهدف ضمان استمرارية الخدمة وتقديم نموذجا يحتذى به فى مواجهة مشكلات المياه والصرف الصحى.


من جانبه قال اللواء محمد يحى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أن تعداد سكان المحافظة يقدر بنحو 1.3 مليون نسمة، ويبلغ تعداد مركز اسنا وحده  500 الف نسمة، وتابع أن المشروع يقدم حلولا لـ 9 قرى بحى شرق إسنا هى  (الشغب- الدبايبة - الموعلا - الدير- الحميدات - الهنادى - الهالا - ونجع الهلايلة - زرنيخ - الكلابية) من خلال تنفيذ محطة تنقية مياه الهنادى، بطاقة تصميمية 17 ألف متر مكعب يوم، لخدمة 117 ألف نسمة.
فيما أكد محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، أن المشروع يقدم مقترحا لحلول متكاملة لحى أبنوب (منطقة المعابدة) لخدمة قرابة 79 ألف نسمة من خلال انشاء محطة تنقية مياه بطاقة 25 ألف متر مكعب /يوم، بالإضافة إلى إنشاء نظام صرف صحي لقرى (دير درنكة العزبة البحرية- قرية درنكة الجديدة - قرية دير درنكة) لخدمة 8 آلاف نسمة، على أن يشمل المشروع شبكة لتجميع مياه الصرف الصحى ومحطة رفع وخط طرد.
 


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