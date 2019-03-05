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دواوين الوزارات.. "التعليم": الامتحان الثانى لأولى ثانوى 24 مارس

الثلاثاء، 05 مارس 2019 12:03 ص
دواوين الوزارات.. "التعليم": الامتحان الثانى لأولى ثانوى 24 مارس طارق شوقى وزير التربةي والتعليم
إعداد محمود طه حسين
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

التربية والتعليم

التعليم: تسليم التابلت لجميع الطلاب باستثناء قرابة 20 ألف طالب بالمدارس الخاصة

 

نائب الوزير للتعليم الفنى يناقش مع اتحاد الطلاب جدول امتحانات الدبلومات الفنية

 

صور..وزير التعليم: 24 مارس الامتحان التجريبى الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى

 

التعليم العالى

نائب وزير التعليم العالى: طلاب الجامعات سيتجاوزون 4 ملايين بحلول 2030

 

وزارة التضامن

التضامن تتعامل مع 6774 مشرداً وطفلا بلا مأوى بمختلف المحافظات

 

وزارة الزراعة

"الزراعة": تصدير 514 ألف طن موالح للخارج منذ بداية الموسم الجديد

 

وزارة البيئة

البيئة تشن حملات تفتيش فى أسيوط وتتخذ إجراءات ضد المخالفين

 

وزارة الاوقاف

الأوقاف: بيان الأزهر فى التفرقة بين شهيد الحق وقتيل الباطل ركيزة خطبة الجمعة

 

 

 

 

 


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