توقيع بروتوكول لإنشاء أول منطقة لوجيستية على مستوى الصعيد فى قنا

قنا - وائل محمد

وقع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، بروتوكولا لإنشاء أول منطقة تجارية ولوجيستية على مستوى الصعيد فى قرية الترامسة بمحافظة قنا على مساحة 15.5 فدان بنظام حق الإدارة والانتفاع لمدة 50 عاما لصالح الشركة المتحدة للتجارة والتوزيع .

وأوضح الهجان أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أصدر فى يوليو عام 2017 القرار رقم 317 لسنة 2017 بتخصيص مساحة 15.5 فدان بناحية الترامسة لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدامها فى إقامة منطقة تجارية ولوجيستية، مشيرا إلى أنه بعد صدور القرار بدأت المحافظة بالتنسيق مع وزارة التموين فى تنفيذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة اللوجيستية، مضيفا أن إجمالى حجم الاستثمارات المتوقع ضخها بالمنطقة تصل إلى مليار جنيه وتوفر حوالى 10 آلاف فرصة عمل .

وذكر الهجان أن المنطقة سوف تضم العديد من الأنشطة التجارية منها "مركز تسوق مفتوح وآخر مغلق، منافذ بيع منتجات المصانع، ساحات عرض، هايبر ماركت، مخازن مغلقة، أنشطة فرز وتعبئة، أنشطة تجارة الجملة ونصف الجملة، بورصات سلعية"، بالإضافة إلى حزمة الخدمات الأساسية التى سيتم توفيرها بالمنطقة مثل "الخدمات البنكية، مركز خدمة اتصالات، مجمع مطاعم، قاعات عرض سينمائى، حديقة وملاهى للأطفال، نقاط استعلامات وخرائط إرشاد داخلية، نقاط إسعافات أولية".

وأكد الهجان أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ برنامج الحكومة وتوجيهات القيادة السياسية بإنشاء المناطق التجارية واللوجستية والسلاسل التجارية على مستوى المحافظات بما يساعد فى توفير السلع الغذائية وضبط الأسعار وتوفير فرص العمل.