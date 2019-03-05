تعرف على استعدادات محافظة شمال سيناء للعيد القومى

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء مساء اليوم، عن جانب من استعداداتها للاحتفال بعيدها القومى 25 أبريل القادم؛ وجاء فى بيان للمحافظة، أن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء عقد اجتماعا للإعداد لاحتفالات المحافظة بمناسبة عيدها القومى والذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء.

وأعلن المحافظ عن استعدادات غير مسبوقة يتم فيها نقل مظاهر الفرحة إلى كل مكان على أرض سيناء وخارجها، وتكون معبرة عن عودة الأمن والاستقرار إلى شمال سيناء وخاصة مدينة العريش العاصمة.

وتبدأ مراسم الاحتفال بوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول، وبعدها تبدأ العروض الاحتفالية تتقدمها قوات رمزية من الجيش والشرطة تتبعها عربات الزهور باشتراك كافة الجهات ومجالس المدن، لعرض الأنشطة المختلقة لكل جهة والتركيز على المرافق الخدمية حتى يشعر كل مواطن بها.

وأضاف البيان أنه تم تجهيز شارع 23 يوليو بوسط مدينة العريش وتزيينه بالأعلام والزينات والأنوار على الجانبين، وتقام أقواس النصر وتعم العروض الاحتفالية وسط المدينة وتتضمن معارض فنية وثقافية ورياضية وعروضا للتراث والفنون الشعبية والتشكيلية ومنتجات البيئة، وعروض أخرى للهجن وفرق الفنون الشعبية والموسيقية ومهرجانات للشباب والطلائع، وتكريم عدد من الشخصيات المتميزة ونماذج مثالية من أبناء المحافظة، وإبراز صور عدد من الشهداء من أبناء سيناء خلال الاحتفالات، وفى المساء يقام حفل فنى باشتراك كبار الفنانين وعدد من فنانى المحافظة.

وأوضح أنه سيتم يتم نقل الصلاة على الهواء بحضور كبار المسئولين، ثم تتوالى الاحتفالات لعدة أيام فى مختلف مراكز ومدن المحافظة، وافتتاح عدد من المشروعات الجديدة بحضور عدد من المسئولين.