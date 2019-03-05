تأجيل محاكمة 555 متهما بقضية الكيانات التكفيرية بسيناء لجلسة 19 مارس

كتبت ــ أمنية الموجى

أجلت المحكمة العسكرية، محاكمة 555 متهما في القضية 137 لسنة 2018 عسكرية، والمعروفة إعلاميا بقضية الكيانات التكفيرية بسيناء لجلسة 19 مارس للاطلاع.

وتضم القضية 137 لسنة 2018 جنايات شمال عسكرية، القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، وتمت إحالتهما إلى القضاء العسكري تحت رقم 137عسكرية.

ويواجه المتهمون فى القضية، والبالغ عددهم 555 متهمًا، اتهامات تتعلق بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة فى شمال سيناء، واعتناق الأفكار التكفيرية الجهادية، التى تقوم على تكفير الحاكم وتوجب محاربته، وتبيح دماء الطائفة المسيحية واستحلال دمائهم وأموالهم، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن.

وكشفت التحريات الأمنية بقطاع الأمن الوطني، عن أن القيادي بتنظيم "الكيانات الإرهابية بسيناء"، علي سلمان الدرز، تولى الدعوة لصالح أفكار تنظيم "داعش" الإرهابي المتطرفة القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وتكفير القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين، واستحلال ممتلكاتهم ودور عبادتهم، وأنه تمكن من استقطاب بعض العناصر للتنظيم لارتكاب سلسلة من العمليات العدائية.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم علي سلمان، اتهامات بتكليفه مسئولي الخلايا، الآنف بيانها، باستقدام عناصر نسائية لممارسة ما وصفته بـ"جهاد النكاح" لجذب العناصر الشبابية لصفوف التنظيم، حيث تمكن المتهمون من استقطاب العديد من العناصر النسائية، ودفعهن للسفر لمحافظة شمال سيناء للالتحاق بصفوف التنظيم.