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تأجيل محاكمة 35 متهما بـ"فض اعتصام رابعة" لـ 2 أبريل

الثلاثاء، 05 مارس 2019 01:29 م
تأجيل محاكمة 35 متهما بـ"فض اعتصام رابعة" لـ 2 أبريل المستشار حسن فريد-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 35 متهما فى "فض اعتصام رابعة العدوية"، لـ 2 أبريل لاستكمال الشهود.
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
 
 
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

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