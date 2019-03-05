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بعد موجة البرق والرعد.. اعرف توقعات حالة الجو وفرص الأمطار غدا

الثلاثاء، 05 مارس 2019 08:56 م
بعد موجة البرق والرعد.. اعرف توقعات حالة الجو وفرص الأمطار غدا طقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا الأربعاء، سيكون معتدل شمالا، مائل للدفء جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا، وذلك بعد موجه من البرق والرعد شهدتها العديد من المناطق طوالي اليوم الثلاثاء.
ويستعرض "اليوم السابع"، فى هذا التقرير، توقعات حالة الطقس غدا:
1- معتدل شمالا، مائل للدفء جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا.
2- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
3- من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشرقية وسيناء.
4- الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وتنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
5- أما حالة البحر المتوسط، فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
6- وعن حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
7- وبالنسبة لدرجات الحرارة فأنه من المتوقع أن القاهرة العظمى 20 درجة، والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 8 درجات، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات.
 
 

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