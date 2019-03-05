بالم هيلز للتعمير تتحتفى بتكريم BT100 كالأكثر إبداعا وابتكارا فى مجال العقارات

كتب أحمد حسن

للعام الثاني على التوالي حصدت شركة "بالم هيلز للتعمير"، في احتفالية ضخمة، جائزة BT100 Exceptionally Innovative Project والتي تمنحها مجلة "بيزنس توداي" للمشروعات الأكثر إبداعاً وابتكارا لعام 2018 عن مشروع باديا بالسادس من أكتوبر والتي تسلمها المهندس محمد سلطان الرئيس التنفيذي لشركة بالم هيلز للتعمير.

ويمنح هذا التكريم للشركات والمؤسسات بعد تدقيق وفحص شامل عن مشروعات الشركة التي يتوافر بها تطبيق التكنولوجيا الحديثة والأفكار المبتكرة في كافة مناحي الحياة .

ومن جانبه قال المهندس محمد سلطان الرئيس التنفيذي لشركة بالم هيلز للتعمير أن "نجاح بالم هيلز للتعمير في الحصول على هذه الجائزة يؤكد ريادة وتميز مشروعات الشركة في تعزيز مفهوم الابداع والابتكار، حيث يعد "مشروع مدينة "باديا" الذى تنفذه بالم هيلز للتعمير الأول من نوعه في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، لكونه يطبق مفهوم الـ "كرييتف سيتي" ."

وأضاف المهندس محمد سلطان أن "مشروع مدينة "باديا" يمثل ثورة جديدة في مفهوم مشروعات الإسكان في مصر من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في كافة مناحي الحياة وهو ما يؤكد قدرة بالم هيلز للتعمير كمطور عقاري رائد في السوق العقاري المصري يسعى دائما لتنفيذ مشروعات متميزة وفريدة من نوعها ليستحق عن جدارة الحصول على جائزة الابتكار والابداع من خلال BT100، حيث تمنحنا الجائزة المزيد من الثقة في استكمال استراتيجيتنا الناجحة في السوق المصري وتضعنا أمام مسئولية تتطلب بذل كافة الجهود للحفاظ على هذه الريادة".

ويتكون مشروع مدينة "باديا" من 6 أحياء سكنية، حيث يعد كل حي منها متكامل الخدمات بشكل مستقل عن باقي الأحياء، وتضفي مدينة "باديا" حياة صحية متكاملة للعملاء، وذلك من خلال موقعها المتميز في قلب مدينة 6 أكتوبر، كما يضم مركز المدينة جامعة دولية ونادي ومول ومساحات خضراء كبيرة في جميع أنحاء المدينة، فضلا عن حدائق متصلة بممرات المشاة وممرات للدراجات للسماح بحرية التنقل والتجول.